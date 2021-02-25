هل تغير مجموع درجات الثانوية العامة؟.. بيان رسمي يجيب

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا للرد على ما أثير بشأن تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية.

وقال المركز، في بيان، الخميس: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية.

وأوضحت الوزارة، أن النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة كما هي 410 درجة كالسنوات الماضية دون أي تغيير، مُشددةً على أن دخول الطالب أكثر من فرصة امتحانية خلال نفس العام لا علاقة له نهائياً بمجموع الدرجات، حيث يختار الطالب أفضل الدرجات في الفرص الامتحانية، على أن يتم توزيع الدرجات على عدد الأسئلة بالامتحان، بحيث تتناسب في كل مادة مع جزئيات الاختبار.

وفي سياق متصل، ستقيس أسئلة الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، وسيتم إجراء اختبار تجريبي للطلاب بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، كما يتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة.

(0227963273).​