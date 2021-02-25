"الأوقاف": تنفيذ 190 برنامجًا تدريبيًا ودورة تأهيلية منذ بداية يناير

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نشرت وزارة الأوقاف، على موقعها الإلكتروني، ملخصا لأهم برامج التدريب والتثقيف التي نفذتها خلال الفترة من 1 يناير 2020، وحتى الآن.

وتضمنت برامج التدريب أكثر من 190 برنامجًا تدريبيًا ودورة تأهيلية بـ أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وتأهيل المدربين، ومراكز التدريب بالوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن برامج التدريب جاءت بالشراكة مع وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للمحاسبات، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمجلس القومى للمرأة، ومركز إعداد القادة بالقطاع الحكومى، والجامعات المصرية، وبعض الجهات الأخرى المتخصصة فى مجال التدريب والتأهيل.