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فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة السادسة والولايات المتحدة المركز الـ11

قفزت المملكة العربية السعودية إلى مراكز متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020، وحلت في المرتبة 38 عالمياً من بين 113 دولة في العالم، وفقاً لمؤشرات مجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وكشفت المؤشر إلى أن المملكة تتقدم في العديد من النقاط منها القدرة على تحمل تكاليف الغذاء ومدى توفره وجودته والموارد الطبيعية الخاصة للحصول عليه.

وجاءت دول فنلندا وإيرلندا وهولندا في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في مؤشر الغذاء، وحلت المملكة المتحدة في المرتبة السادسة والولايات المتحدة في المرتبة الحادية عشرة.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، قد أكد في شهر يونيو الماضي أن استراتيجية الأمن الغذائي في السعودية نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالمياً، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها.

وأشار إلى أن المملكة قدمت نموذجًا رائعًا في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، موضحاً إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.المملكة العربية السعودية مؤشر الأمن الغذائي