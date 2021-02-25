أخبار عاجلة

أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيداع 2.7 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة

Print
إيداع 2.7 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة إيداع 2.7 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة
عن شهر جمادى الثانية لمدارس التحفيظ وأبناء المعلمين المتوفين وطلاب القرى النائية

إيداع 2.7 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر جمادى الثانية من العام الدراسي الحالي 1442، بمبلغ (2.735.472.34) ريالًا، تُمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب، قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد

أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد

إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح

إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح

تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم

تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم

تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا

تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا

شبكة عيون الإخبارية