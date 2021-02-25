تنفيذ حكم القصاص في يمني قتل آخر بجدة.. ضربه على خصيتيه مما أدى إلى وفاته

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بيان الداخلية: العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك

نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل قصاصاً بجان يمني في محافظة جدة كان قد أقدم على قتل أحد أبناء جلدته، وذلك بضربه على خصيتيه مما أدى إلى وفاته.



تفصيلاً صدر عن وزارة الداخلية اليوم بيان بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية. وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم بشار حاتم أحمد علي العدني -يمني الجنسية- على قتل جهاد فضل عبدالله آل زيد - يمني الجنسية - وذلك بضربه على خصيتيه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني بشار حاتم أحمد علي العدني اليوم الخميس 13/ 7/ 1442هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.وزارة الداخلية