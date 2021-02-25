ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من منظومة الخبز المدعمة في القليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من منظومة الخبز المدعمة في القليوبية.

تلقى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقليوبية يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز ببلدي بالقليوبية لاستيلائه على 10 مليون و610 ألف و588 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.