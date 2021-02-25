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التحقيق في العثور على جثة مسن بالزاوية الحمراء في جراج سيارات

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التحقيق في العثور على جثة مسن بالزاوية الحمراء في جراج سيارات التحقيق في العثور على جثة مسن بالزاوية الحمراء في جراج سيارات

مصراوي Masrawy

12:37 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب - محمود السعيد:

تحقق نيابة الزاوية الحمراء، في واقعة العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره، داخل جراج للسيارات.

وكشفت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا توجد آى شبة جنائية فى الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالى بالعثور على متوفى في الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال الأمن، وبالمعاينة تبين وجود جثة مسن بالعقد السادس من العمرداخل جراج للسيارات أسفل عقار سكنى، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المشرحة.

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