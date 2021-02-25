الأمن العام يطارد تجار المخدرات والسلاح في كفر حكيم والطريق الأبيض بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملة مكبرة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين بالجيزة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام بعض الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقتي كفر حكيم – الطريق الأبيض بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنطقتين المشار إليهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي أسفرت عن ضبط خفير خصوصي، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية وله محل إقامة أخر بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وبحوزته بندقية آلية – 6 طلقات من ذات العيار كان يخفيها بأحد المنتجعات السكنية خفرته.

كما تم ضبط هارب من السجون أثناء تنفيذه عقوبة السجن 15 سنة ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا جنائية.

كما تم ضبط 4 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين – 8 دراجات نارية بدون لوحات وتنفيذ 22 حكم قضائي بإجمالي 14 محكوم عليهم)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .