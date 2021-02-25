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بعد 30 جريمة.. سقوط عصابة سرقة السيارات ومساومة أصحابها بـ 3 محافظات

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بعد 30 جريمة.. سقوط عصابة سرقة السيارات ومساومة أصحابها بـ 3 محافظات بعد 30 جريمة.. سقوط عصابة سرقة السيارات ومساومة أصحابها بـ 3 محافظات

مصراوي Masrawy

12:32 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات واعترفوا بارتكاب 30 واقعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على فرد محلى - 5 طلقات.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 30 واقعة بنطاق دوائر وأقسام مديريات أمن القاهرة - الجيزة - القليوبية، وبمناقشتهم قرروا إعادة 11 سيارة لمالكيها مقابل مبالغ مالية كما أرشدوا عن 5 سيارات وكذا 14 شاسيه بالكابينة خاصين بسيارات ربع نقل لدى 4 من عملائهم بمنطقة باسوس بالقليوبية "سيئ النية " .

وأمكن ضبطهم تاجر خردة -سمكري سيارات – ما لكي محال قطع غيار سيارات، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال عناصر التشكيل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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مصراوي Masrawy

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