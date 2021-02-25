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"قرضك عندنا".. سقوط عصابة تُسهل الحصول على قروض بأوراق مزورة في القاهرة

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"قرضك عندنا".. سقوط عصابة تُسهل الحصول على قروض بأوراق مزورة في القاهرة "قرضك عندنا".. سقوط عصابة تُسهل الحصول على قروض بأوراق مزورة في القاهرة

مصراوي Masrawy

12:26 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في تزوير كشوف حسابات بنكية لتمكين المواطنين الحصول على قروض من البنوك.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محام بأحد البنوك بتضرر البنك من قيام بعض موظفي احدى الشركات بالحصول على قروض شخصية من أحد فروع البنك باستخدام بعض المحررات الرسمية المزورة عبارة عن كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك وكذا بيان مفردات مرتب مزورة منسوبة للشركة محل عملهم وذلك بهدف الاستيلاء على أموال البنك وهو ما عرضه لخسائر مادية بلغت قيمتها قرابة 2,5 مليون جنيه.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية على أن وراء تلك الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بمحافظتي (القاهرة والجيزة) – لأحدهما معلومات جنائية) وقيامهم بالتقدم لمسئولي البنك المشار إليه والحصول على قروض ائتمانية بموجب كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك باسم ثلاثة منهم وبيان مفردات مرتب مزور منسوب لإحدى الشركات باسم أحدهم مثبت به مفردات مرتب ذات قيمة عالية على خلاف الحقيقة ، وقيامهم بالحصول على تلك القروض الائتمانية والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقروا أنهم تحصلوا على المحررات المزورة المشار إليها من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة القاهرة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وأقر أنه يمارس نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وخاصةً كشوف الحسابات البنكية وبيان مفردات المرتب وترويجها على عملائه مقابل حصوله على مبلغ مالي، وبإرشاده تم ضبط (جهاز كمبيوتر محمول"لاب توب" – هاتف محمول – وحدة ذاكرة تخزين "فلاش ميموري") ، وبفحص المضبوطات تبين وجود العديد من كشوف الحسابات البنكية المزورة بأسماء بعض الأشخاص والمنسوبة لبعض البنوك والمهمورة بأختام البنوك المقلدة من بينها كشوف حسابات بأسماء المتهمين – العديد من بيانات مفردات المرتب بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لإحدى الشركات ومقدمة لبعض البنوك– بصمات الأختام الخاصة بإحدى البنوك، جار التنسيق ومسئولي البنوك المصرية للاستعلام حول المتهمين المذكورين والوقوف على مدى نشاطهم.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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