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خلافات الجيرة السبب.. حبس عاطلين قتلا سائق "توك توك" في الأميرية

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خلافات الجيرة السبب.. حبس عاطلين قتلا سائق "توك توك" في الأميرية خلافات الجيرة السبب.. حبس عاطلين قتلا سائق "توك توك" في الأميرية

مصراوي Masrawy

12:25 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة الأميرية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق "توك توك" بسبب خلافات الجيرة.

وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد إعداد الصفة التشريحية.

كان رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا من شرطة النجدة بمشاجرة ومتوفي بحارة محمود أبو زيد، بين "م. ط" 23 سنة، متوفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، وبين "م. ه" 18 سنة، وشقيقه "محمود.ه" 25 سنة، عاطلين.

انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة، بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة المتوفى بعمل محضر في قسم الشرطة بعدم التعرض، وتبين أن المجني عليه كان عائدا إلى منزله، وتشاجر معه المتهمين وتناوبوا عليه بعدة طعنات نافذة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

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