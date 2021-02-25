أخبار عاجلة

أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"الفوتوشوب" يكشف حيلة مدير مدرسة يُزور الشهادات في المنيا

Print
"الفوتوشوب" يكشف حيلة مدير مدرسة يُزور الشهادات في المنيا "الفوتوشوب" يكشف حيلة مدير مدرسة يُزور الشهادات في المنيا

مصراوي Masrawy

12:21 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة من ضبط مدير مدرسة يُزور الشهادات الدراسية في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام عامل بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، بالتقدم لإحدى المدارس الإعدادية بالمنيا بمستخرجين نجاح منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية يفيدا نجاح المذكور في الصف الأول والثاني الإعدادى "خلافاً للحقيقة" ليتمكن بموجبهما من الالتحاق بالصف الثالث الإعدادي بـ "نظام المنازل "، والحصول على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

بالاستعلام من الجهة المختصة أفادت بأن مستخرجي النجاح غير صحيحين وغير صادرين عنها وأن إسم المتهم غير مدرج بأسماء الناجحين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على مستخرجى النجاح المزوران من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.

بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه مدير المدرسة المشار إليها - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بالواقعة وأضاف بأنه قام باصطناع مستخرجى النجاح المزوران باستخدام برامج الحذف والإضافة "الفوتوشوب".


جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

شبكة عيون الإخبارية