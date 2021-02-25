"الفوتوشوب" يكشف حيلة مدير مدرسة يُزور الشهادات في المنيا

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة من ضبط مدير مدرسة يُزور الشهادات الدراسية في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام عامل بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، بالتقدم لإحدى المدارس الإعدادية بالمنيا بمستخرجين نجاح منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية يفيدا نجاح المذكور في الصف الأول والثاني الإعدادى "خلافاً للحقيقة" ليتمكن بموجبهما من الالتحاق بالصف الثالث الإعدادي بـ "نظام المنازل "، والحصول على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

بالاستعلام من الجهة المختصة أفادت بأن مستخرجي النجاح غير صحيحين وغير صادرين عنها وأن إسم المتهم غير مدرج بأسماء الناجحين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على مستخرجى النجاح المزوران من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.

بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه مدير المدرسة المشار إليها - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بالواقعة وأضاف بأنه قام باصطناع مستخرجى النجاح المزوران باستخدام برامج الحذف والإضافة "الفوتوشوب".



جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.