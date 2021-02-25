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"الرعاية الصحية": 1392 عملية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد خلال يناير

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"الرعاية الصحية": 1392 عملية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد خلال يناير "الرعاية الصحية": 1392 عملية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد خلال يناير

مصراوي Masrawy

12:11 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء 1392 عملية جراحية للمنتفعين بالخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، السلام، التضامن، الزهور، الحياة بورفؤاد)، التابعة للهيئة ببورسعيد، خلال شهر يناير الماضي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتم تقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى من الجودة والتميز بما يضمن أمن وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أنه ساهمت تطبيق المنظومة الجديدة ببورسعيد في توافر كم هائل من الخدمات الطبية والعديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي تُجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، مثل عمليات القلب المفتوح وجراحات ويبل وجراحات زرع القرنية والقساطر القلبية والمخية، وكذلك جلسات الغسيل الكلوي للأطفال.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن العمليات التي تم إجراؤها بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد سالفة الذكر خلال شهر يناير الماضي، شملت 550 عملية صغرى ومتوسطة، و768 عملية كبرى وذات مهارة، بالإضافة إلى 74 عملية جراحية متقدمة وذو طابع خاص.

وأوضح السبكي، أن العمليات الجراحية شملت مختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء 21 عملية قلب مفتوح، 23 عملية أورام، و209 قساطر قلبية، وقسطرة مخية، و3 قساطر تداخلية وطرفية، و23 عملية جراحية في أمراض الكُلى، و247 في أمراض النساء، و256 رمد، و105 عظام، و24 أنف وأذن، و54 أوعية دموية، و30 مخ وأعصاب، و6 قلب وصدر، و61 جراحات أطفال، و18 مناظير، و18 جراحات وجه وفكين، و14 جراحات تجميل، و59 جراحات مسالك ومناظير مسالك، بالإضافة إلى 220 جراحات عامة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تعمل بأقصى جهد في سبيل خدمة المرضى وتوفير الرعاية والخدمات الصحية لهم على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، لافتًا إلى أنها مستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، كما تضم أمهر الأطباء الأخصائيين والاسشاريين في مختلف التخصصات الطبية، وذلك تماشيًا مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية ورؤية 2030.​

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