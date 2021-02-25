أخبار عاجلة

تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

صور وفيديو.. إحياء الذكرى السنوية الأولى للرئيس الأسبق مبارك من مدفنه

Print
صور وفيديو.. إحياء الذكرى السنوية الأولى للرئيس الأسبق مبارك من مدفنه صور وفيديو.. إحياء الذكرى السنوية الأولى للرئيس الأسبق مبارك من مدفنه

مصراوي Masrawy

11:56 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

أحيت عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الخميس، الذكرى السنوية الأولى له.

وتوافد أفراد الأسرة وعدد من المحبين صباح اليوم على مدفن الرئيس الأسبق.

وكان علاء مبارك، كتب في تغريدة له أمس على موقع تويتر: ‏الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

ويوافق اليوم 25 فبراير، الذكرى الأولى لوفاة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما والذي توفي بمستشفى الجلاء العسكري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

شبكة عيون الإخبارية