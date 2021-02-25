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اتفاقية بين جامعة تبوك ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

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لتعزيز سبل التعاون في المجالات التعليمية والطبية والبحثية والتدريبية والتقنية

اتفاقية بين جامعة تبوك ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

وقّعت جامعة تبوك، اتفاقية مع مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية؛ لتعزيز سبل التعاون فيما بينهما في المجالات التعليمية والطبية والبحثية والتدريبية والتقنية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير ودعم أُطُر التعاون المشترك بين الطرفين؛ وفقًا لمبدأ التكامل وتبادل الخبرات والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي والمهني، وأيضًا في مجال تطوير المنشأة الصحية من خلال تدريب الكوادر الطبية.

جامعة تبوك مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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