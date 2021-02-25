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ليست من أموال المقرات القديمة.. تكشف مصدر تمويل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

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ليست من أموال المقرات القديمة.. الحكومة تكشف مصدر تمويل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ليست من أموال المقرات القديمة.. تكشف مصدر تمويل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

11:34 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.

وقال المركز، في بيان، الخميس: تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.

وأوضحت الشركة، أنه تم تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقدر تكلفته بنحو 50 مليار جنيه، من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأراضي المقام عليها المشروع.

وفي سياق متصل، يقع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 880 فداناً، ويشمل (10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة - مبنى رئاسة مجلس الوزراء - مبنى مجلس النواب - محور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2).

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للشركة (acud.eg).​

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