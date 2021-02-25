فيديو.. شاهد ما فعله أسد بأحد شوارع بنغازي الليبية

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رصده رجل كان يقود سيارته فجرًا

لا يدري أحد من أين جاء ولا ماذا يريد؛ لكن أحد سكان مدينة بنغازي شرقي ليبيا، رصد بكاميرا هاتفه، مشهدًا غريبًا ومخيفًا لأسد يتجول طليقًا في أحد شوارع المدينة في الصباح الباكر، وهي خالية تمامًا من المارة.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، كان ملتقط الفيديو يسير بسيارته فجرًا في أحد شوارع منطقة بنينا بمدينة بنغازي، حيث فوجئ بالأسد.

ويضيف الموقع: يبدو الأسد في هذا المشهد تائهًا لا يدري ماذا يفعل بحريته في مدينة مليونية مثل بنغازي، ومع ذلك لا يبدو عدوانيًّا؛ بل تظهر عليه بوضوح علامات الضجر والملل، قد يكون الحيوان التائه منهكًا من التعب والجوع، ولا أحد يدري حتى الآن من أين جاء، وإلى أين سيمضي.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، تمكنت السلطات في بنغازي من القبض على الأسد، الذي تَبَيّن أنه هارب من حديقة الحيوانات بالمدينة. ليبيا أسد