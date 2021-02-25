خميس مشيط.. جولة رسمية تغلق مجمعين تجاريين وتنذر 17 منشأة

★ ★ ★ ★ ★

نفذها أمين عسير ومرافقوه داعياً مراقبي البلدية لتشديد الأعمال الميدانية

وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي بإغلاق مجمعين تجاريين وإنذار 17 منشأة تجارية، خلال جولة قام بها، أمس الأربعاء، على المجمعات والمحلات التجارية الواقعة بشارع الإمام محمد بن سعود بمحافظة خميس مشيط؛ يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي وفريق من الكادر الفني بالبلدية.

وقد تم ضبط عدة مخالفات ورصد ملاحظات ثبت مخالفتها للإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا؛ حيث وجه الأمين بإغلاقها وهي مجمعان تجاريان، بالإضافة إلى أربع ‏منشآت صحية أخرى؛ وذلك ‏لتدني مستوى النظافة العامة وعدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة ووجود بعض الملاحظات التي تم ضبطها أثناء الجولة.

من جهة أخرى، وجّه "الحميدي" بإنذار 17 منشأة تجارية وتطبيق المخالفة بحق ستة محلات تجارية أخرى؛ لعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الاحترازية المتمثلة في عدم وجود ملصقات الوقوف الأرضية والتهاون بلبس الكمامات، وعدم الحفاظ على مسافة التباعد اللازمة، وعدم توفير المعقمات الكافية وأجهزة قياس درجة الحرارة.

وفي ختام الجولة، أكد "الحميدي" حرصه واهتمامه البالغين بتكثيف أعمال الرقابة، ودعا مراقبي البلدية إلى تشديد الأعمال الميدانية، وتكثيف الجهود لمتابعة جميع الأنشطة التجارية وعدم التهاون إطلاقاً في تطبيق كل الإجراءات النظامية والاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكداً أن المواطن شريك أساسي وعنصر مهم في نجاح جميع أعمال البلدية، منوهاً بضرورة تعاونه بالإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها من خلال رقم البلاغات الموحد 940 على مدار الساعة.