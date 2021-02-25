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متحف ومطاعم وساحة شاي.. تفاصيل تطوير منطقة عين الصيرة ""

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متحف ومطاعم وساحة شاي.. تفاصيل تطوير منطقة عين الصيرة "فيديو" متحف ومطاعم وساحة شاي.. تفاصيل تطوير منطقة عين الصيرة ""

مصراوي Masrawy

11:06 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، وتشمل (تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة – ممشى أهل – منطقة مثلث ماسبيرو – منطقة سور مجرى العيون)، وذلك في إطار جهود الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح ، لتطوير العاصمة، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، وبلغت نسبة تنفيذ بعض الأعمال بالمشروع 95%، ويضم المشروع 3 مطاعم، ومنطقة الكافتيريا أمام متحف الحضارة، وملاهي الأطفال، والمارينا، وساحة الشاي، وحمامات، وموقف سيارات، ومنطقة جلسات الكافتيريا بالجزيرة، ومناطق جلسات وبرجولات بمنطقة اللسان.

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