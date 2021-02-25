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تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط
-
الثلاثاء 02 مارس 2021 09:23 مساءً
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي
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الثلاثاء 02 مارس 2021 09:23 مساءً
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي"
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الثلاثاء 02 مارس 2021 09:23 مساءً
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي
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الثلاثاء 02 مارس 2021 09:15 مساءً
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم
-
الثلاثاء 02 مارس 2021 09:08 مساءً
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا
-
الثلاثاء 02 مارس 2021 09:08 مساءً
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي"
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الثلاثاء 02 مارس 2021 09:08 مساءً
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية
-
الثلاثاء 02 مارس 2021 09:08 مساءً
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح
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الثلاثاء 02 مارس 2021 09:00 مساءً
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم
-
الثلاثاء 02 مارس 2021 09:00 مساءً
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8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 25/2/2021
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DMC
الخميس 25 فبراير 2021 11:26 صباحاً
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