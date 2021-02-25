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"ترشيد" تبدأ تأهيل مباني "سلطان العسكرية" لخفض 22% من الطاقة

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"ترشيد" تبدأ تأهيل مباني "سلطان العسكرية" لخفض 22% من الطاقة "ترشيد" تبدأ تأهيل مباني "سلطان العسكرية" لخفض 22% من الطاقة
تساهم في خفض الاستهلاك إلى حوالى 52 مليون ك/ واط ساعة سنويًّا

بدأت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أعمالَ إعادة تأهيل مباني "مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض" في شهر نوفمبر من عام 2020.

وستقوم "ترشيد" في هذا المشروع بإعادة تأهيل 16 مبنى داخل المدينة الطبية؛ 9 منها تندرج تحت المباني الطبية، و7 أخرى تحت الخدمات المساندة؛ ويقع هذا المشروع ضمن مجهودات "ترشيد" الهادفة لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في أرجاء المملكة.

ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالى 52 مليون كيلو واط ساعة سنويًّا؛ أي بنسبة خفض مُقَدّرة بحوالى 22% من الاستهلاك الحالي.

وسوف تشمل أعمال إعادة التأهيل 10 معايير رئيسية أبرزها إعادة تأهيل نظام التحكم، وأنظمة الإضاءة، وأنظمة التكييف، إضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من مشروع إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض سوف يحقق تفادي 10.9 ألف طن من انبعاثات الكربون الضارة سنويًّا؛ أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 181 ألف شتلة سنويًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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