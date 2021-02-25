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"الصحة": فعالية اللقاح تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية

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"الصحة": فعالية اللقاح تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية "الصحة": فعالية اللقاح تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية
قالت: لن يتم تخصيص مراكز معينة للقاحي "فايزر-بيونتيك" أو "أسترازينيكا"

أكدت وزارة الصحة أن مواعيد التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا محسوبة للمستفيد بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى له.

في معرض تعليقه على استفسارات مغردين عبر "تويتر" قال مركز "صحة 937" التابع لوزارة الصحة: الدراسات الحديثة تفيد بأن فعالية اللقاحات تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية، وبناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة أنه لن يتم تخصيص مراكز معينة لكل من اللقاحين المضادين لكورونا "فايزر-بيونتيك" أو "أسترازينيكا"، وإنما سيتم توفيرهما في أغلبية المراكز المشغلة، موضحة أن كل اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19.

وفي سياق ذي صلة، تستعرض هيئة الغذاء والدواء في مؤتمر "الصحة" اليوم الوضع الحالي لتسجيل لقاحات عند الساعة 3:35 عصراً، حيث من المنتظر أن يتطرق المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج خلال المؤتمر إلى الوضع الحالي لتسجيل لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وأعمال الرقابة، والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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