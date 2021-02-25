وضع تسجيل اللقاحات بالمملكة.. "الغذاء والدواء" تدخل على خط مؤتمر "الصحة"

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مؤتمر يُعقد عصراً يستعرض الإجراءات والأوضاع العالمية وخريطة الإصابات

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الخميس؛ عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، لقاحات كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية، والمنحنى الوبائي، والإحصائيات والخدمات الصحية، والإجابة عن أبرز الاستفسارات.

ومن جهته، يستعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، خلال المؤتمر، الوضع الحالي لتسجيل لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وأعمال الرقابة، والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في "تويتر".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد