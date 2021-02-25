أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
وزير الطيران: مزايدة لبيع طائرات الشحن القديمة بـ3.2 مليون دولار -
شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لأول أسبوع من شهر مارس -
وفد من الصحة يزور بني سويف لمتابعة حملة شلل الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وضع تسجيل اللقاحات بالمملكة.. "الغذاء والدواء" تدخل على خط مؤتمر "الصحة"

Print
مؤتمر يُعقد عصراً يستعرض الإجراءات والأوضاع العالمية وخريطة الإصابات

وضع تسجيل اللقاحات بالمملكة..

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات (كوفيد-19) اليوم الخميس؛ عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، لقاحات كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية، والمنحنى الوبائي، والإحصائيات والخدمات الصحية، والإجابة عن أبرز الاستفسارات.

ومن جهته، يستعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، خلال المؤتمر، الوضع الحالي لتسجيل لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وأعمال الرقابة، والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في "تويتر".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا: إلى أي مدى يجب أن تقلقنا السلالة التي انتشرت في البرازيل؟

فيروس كورونا: إلى أي مدى يجب أن تقلقنا السلالة التي انتشرت في البرازيل؟

8 الصبح - الصحة تسجل 586 حالة إجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة وتعافي 455

8 الصبح - الصحة تسجل 586 حالة إجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة وتعافي 455

شبكة عيون الإخبارية