أعلى مستوى منذ مايو 2019.. السوق السعودي يرتفع بأكثر من 140 نقطة

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فوق الـ9200 نقطة وسط تداولات بلغت 3.2 مليار ريال بعد ساعة من الافتتاح

ارتفع مؤشر السوق السعودي في جلسة اليوم الخميس بنحو 1.6% ما يعادل 146 نقطة عند 9262 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2019 وسط تداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.



وجاء ارتفاع السوق اليوم بقيادة سهمي "مصرف الراجحي"و"سابك" المرتفعين بأكثر من 3 % عند 92 ريالا و108.20 ريال على التوالي.

وتتداول أسهم "الأهلي التجاري" و"إس تي سي" و"بترورابغ" و"معادن" و"سبكيم" و"بنك البلاد" على ارتفاع بنسب تراوح بين 1% و4%.

وفق بوابة أرقام الاقتصادية يتصدر سهم "عذيب للاتصالات" ارتفاعات السوق بالنسبة القصوى، وذلك لتاسع جلسة منذ إعادته للتداول.

وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.