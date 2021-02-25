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للمرضى والمرافقين والزائرين.. تنظيمات جديدة تهمكم بـ"سعود الطبية"

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للمرضى والمرافقين والزائرين.. تنظيمات جديدة تهمكم بـ"سعود الطبية" للمرضى والمرافقين والزائرين.. تنظيمات جديدة تهمكم بـ"سعود الطبية"
تطبيق الإجراءات الاحترازية قاعدة أساسية.. وفحص "كورونا" و"توكلنا"

للمرضى والمرافقين والزائرين.. تنظيمات جديدة تهمكم بـ

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عن تنظيمات جديدة لإجراءات الزيارات والمرافقات؛ في ظل جائحة المستجد؛ مبينة أن التنظيمات تأتي في سبيل تحقيق رغبات المرضى وذويهم؛ ولكن وفق إجراءات احترازية مشددة تضمن سلامة الجميع.

ونوّهت المدينة، بأنه فيما يخص جانب المريض؛ فقد قضت الإجراءات بمنع خروج مرضى "كوفيد-19" أو المشتبه بإصابتهم من غرفهم، بالإضافة إلى منع خروج غير المصابين من المباني الداخلية للمدينة إلا بموافقة الطبيب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ على ألا تزيد على 10- 20 دقيقة يوميًّا.

وأشارت إلى أن السماح بزيارات؛ يأتي وفق عدة ضوابط تتضمن: عدم وجود مرافق للمريض، وأن يكون الزائر من أقارب المريض من الدرجة الأولى فقط، وأن يسمح بزائر واحد يوميًّا، وأن تكون مدة الزيارة من 10 إلى 20 دقيقة، وأن تكون نتيجة فحص كورونا كوفيد-19 سلبية للزائر خلال 72 ساعة من وقت الزيارة، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قِبَل وزارة الصحة من لبس الكمامات ونحوها.

وفيما يتعلق بالمرافقين، شددت المدينة على أنها تخضع لضوابط تتعلق بحاجة المريض لوجود مرافق حسب توصية الطبيب وموافقة إدارة التمريض، وألا يكون المريض مصابًا بفيروس كورونا أو مشتبهًا في إصابته بالفيروس، ويُسمح بمرافق واحد؛ مؤكدة في الوقت نفسه منع الزيارة في حال وجود مرافق، وأن تكون نتيجة فحص كورونا كوفيد-19 سلبية خلال 72 ساعة من وقت المرافقة، وتفعيل تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات.

وأضافت "المدينة": "يُمنع المرافق من الخروج من المدينة الطبية إلا بموافقة إدارة التمريض؛ على ألا تزيد فترة السماح اليومية عن ساعتين يوميًّا، ويُسمح بتغيير المرافق بعد انتهاء وقت المرافقة المسبقة وفقًا للشروط المذكورة أعلاه"؛ داعية إلى أنه في حال وجود أي استفسارات يُرجى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد (19910) على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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