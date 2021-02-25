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"السلالة البريطانية" من كورونا تُصيب 23 شخصًا في ليبيا

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"السلالة البريطانية" من كورونا تُصيب 23 شخصًا في ليبيا "السلالة البريطانية" من كورونا تُصيب 23 شخصًا في ليبيا

مصراوي Masrawy

10:33 ص الخميس 25 فبراير 2021

طرابلس- أ ش أ:

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، وصول السلالة البريطانية المتحورة من إلى ليبيا وإصابة 23 شخصًا حتى الآن.

وقال المركز، في بيان نشرته "بوابة الوسط" الليبية"، إنه تم إجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد لكورونا، وتبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية بأن 23 مُصابًا بالسلالة المعروفة بـ"طفرة لندن".

وأشار إلى أن "اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق؛ بسبب توقع ظهور موْجَة وبائية واسعة الانتشار وخيمة العواقب خصوصا في ظلّ ما نشهده من تراخ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية".

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