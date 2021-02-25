18 ألف مستفيد من عيادات طب الأسرة بمراكز "صحة الدمام" خلال 2020

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32 عيادة يشرف عليها أكثر من 30 طبيباً مختصاً لتقدم الخدمات للمراجعين

استفاد أكثر من 18 ألف مراجع من عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية بالدمام خلال العام الماضي منذ تطبيق مسار العيادات المتخصصة ضمن برنامج نموذج الرعاية الصحية الجديد في برنامج التحول الصحي الذي يواكب تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعتمد على تقديم خدمات وقائية وعلاجية للأمراض المزمنة في 32 عيادة متوفرة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالدمام والتي يشرف عليها أكثر من 30 طبيباً مختصاً .

وأوضح رئيس تشغيل شبكة الدمام الصحية الدكتور محمد بن ظافر الأحمري أن تطلعات حكومتنا الرشيدة ودعمها الكبير للقطاع الصحي في المملكة والتخطيط المدروس من وزارة الصحة لتطبيق البرامج التي تواكب رؤية المملكة 2030 أصبحت ملموسة على أرض الواقع من خلال الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم، حيث يعتبر مسار نموذج الرعاية الصحية الجديد أحد المشاريع الكبيرة والرافدة لتطوير وتقديم الخدمات الصحية عل أكمل وجه للمواطن.

وبين الأحمري أن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والمنشآت التابعة له كان سباق في إطلاق هذه الخدمات العلاجية ومنها مراكز الرعاية الصحية بالدمام والخبر التابعة لمجمع الدمام الطبي التي تحتوي على العديد من العيادات التي يقودها عدد من الأطباء المتخصصين في طب الأسرة وتقدم فيها الخدمات الوقائية والعلاجية للأمراض المزمنة بجانب وجود منسقين لتسهيل الحصول على جميع الخدمات والإحالات للعيادات التخصصية مثل عيادات السمنة والكلى والتغذية أو عيادات الكشف المبكر للسرطان وهشاشة العظام أو المستشفيات، مشيداً بذات الوقت بجميع الطواقم العاملة في مراكز الرعاية الصحية والجهود الكبيرة التي تبذل منهم لخدمة جميع المراجعين .

عيادات طب الأسرة الدمام