أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
وزير الطيران: مزايدة لبيع طائرات الشحن القديمة بـ3.2 مليون دولار -
شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لأول أسبوع من شهر مارس -
وفد من الصحة يزور بني سويف لمتابعة حملة شلل الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى جنوب القنفذة يحصل على جائزة إحسان لقياس تجربة المريض

Print
مستشفى جنوب القنفذة يحصل على جائزة إحسان لقياس تجربة المريض مستشفى جنوب القنفذة يحصل على جائزة إحسان لقياس تجربة المريض
وحدة اضطرابات النمو حققت المركز الأول على المملكة للعام 2020

مستشفى جنوب القنفذة يحصل على جائزة إحسان لقياس تجربة المريض

حصلت وحدة اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى جنوب القنفذة على المركز الأول على مستوى المملكة للعام 2020 في قياس تجربة المريض ضمن جائزة إحسان.

وثمّن مدير المستشفى الأخصائي علي محمد الحربي جهد فريق العمل القائم بهذه الأعمال لخدمة المستفيدين، وحثهم على مواصلة الجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

ويعمل بالوحدة كادر طبي من أطباء واستشاريين وأخصائيات لتيسير أعمال الوحدة، وتقوم العيادة بتقديم خدمات تتضمن الاختبارات والمقاييس النفسية، وكذلك تشخيص حالات الأطفال الذين يعانون من بعض الاضطرابات كالتوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه والتخلف العقلي.

وبدأ العمل بالوحدة مطلع 2020م، وتستقبل حوالى 120 حالة شهريًّا.مستشفى جنوب القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم

تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم

تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا

تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا

نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي"

نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي"

"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شبكة عيون الإخبارية