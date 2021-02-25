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انهيار أرضي يدفع بتوابيت مقبرة إلى البحر في إيطاليا

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انهيار أرضي يدفع بتوابيت مقبرة إلى البحر في إيطاليا انهيار أرضي يدفع بتوابيت مقبرة إلى البحر في إيطاليا

مصراوي Masrawy

10:10 ص الخميس 25 فبراير 2021

روما- (بي بي سي):

سقطت مئات النعوش من مثواها في شمال غرب إيطاليا، بعدما تسبب انهيار أرضي في زعزعة مقبرة، عمرها 100 عام، قائمة بمنحدر صخري.

وأظهر شريط عمال الطوارئ في قوارب وهم يبحثون عما يقدر بنحو 200 تابوت في المياه قبالة قرية كاموغلي بالقرب من مدينة جنوة.

كما جُرفت كنيستان صغيرتان أسفل المقبرة بعد انهيار الصخور.

وقال رئيس بلدية القرية لوسائل إعلام إن ما حصل "كارثة لا يمكن تصورها" في منطقة تشهد انهيارات أرضية.

وكانت جدران المقبرة تحتوي على صفوف من التوابيت المدفونة بالأسلوب الإيطالي التقليدي. وتمكن عمال، يعملون في مكان مجاور، من التقاط مقاطع فيديو للحظة التي بدأت فيها الجدران تهتز وتتصدع.

وبعد ثوانٍ، تحطمت الجدران وسقطت في البحر الليغوري أسفل القرية المعروفة بأنشطة الصيد.

وتظهر الصور عدة توابيت تطفو في مياه موحلة.

وقال فرانشيسكو أوليفاري، رئيس بلدية كاموغلي، لشبكة سي إن إن: "من الصعب للغاية رصد هذا النوع من الانهيارات الذي حصل اليوم أو التنبؤ به".

وأوضحت السلطات المحلية أنّ العمال في المنطقة لاحظوا تصدعات في المنحدرات خلال الأيام السابقة وأدركوا أنّ هناك خطر حدوث انهيار صخري.

وقال تينو ريفيللو، عضو مجلس مدينة كاموغلي، لوكالة الأنباء الإيطالية: "تمّ تطويق المنطقة أيضاً لأنه في الأيام القليلة الماضية كانت هناك أصوات صرير غريبة".

ويساعد غواصون من فرق الإطفاء وقوارب تابعة لخفر السواحل في البحث عن بقايا المقبرة.

وقال جياكومو جيامبروني، خبير الحماية المدنية الإقليمي، إنه تم العثور على حوالي 10 من التوابيت البالغ عددها 200.

وأضاف أن المسؤولين أغلقوا المنطقة الواقعة أسفل المقبرة بعد حدوث الانهيار الأرضي لمنع التوابيت من الطفو إلى أعالي البحر.

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