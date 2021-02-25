3 منشآت صحية بالطائف تحصد المراكز الأولى في جائزة "إحسان"

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وفقاً لنتائج تقرير برنامج قياس تجربة المريض ومؤشرات قياس رضا المرضى

حققت 3 منشآت صحية بمحافظة الطائف المراكز الأولى على مستوى المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بالمملكة، وفقاً لنتائج تقرير برنامج قياس تجربة المريض ومؤشرات قياس رضا المرضى، خلال العام المنصرم 2020.

وحصد مستشفى الأطفال بالطائف أعلى معدل رضى للرحلات العلاجية بالعناية المركزة لحديثي الولادة على مستوى المملكة لأقل من 100 سرير، كما حصل مجمع الملك فيصل الطبي على أفضل قصة ملهمة لعام 2020 بمسار القصة الملهمة قصة البطل أحمد.

وأخيراً حصل مستشفى السحن على أعلى معدل رضى للرحلات العلاجية للمستشفيات على مستوى المملكة لأقل من 100 سرير.

ويقوم برنامج "إحسان" على التقييم من خلال 5 مسارات مختلفة تضم أعلى تقييم في برنامج قياس تجربة المريض وأفضل قصة ملهمة لمريض وأفضل مشروع تحسيني بالإضافة إلى التحسن في مستوى الخدمات واخيراً المنشاة الإيجابية.

وقال مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني: أفتخر بهذا النجاح الكبير الذي يعمل عليه أبطال "صحة الطائف" ليل نهار؛ لأجل المريض أولاً ولأجل تطور الرعاية الصحية في مملكتنا الغالية وتحقيق تطلعات قيادتنا في رؤيتها الرشيدة 2030.منشآت صحية محافظة الطائف