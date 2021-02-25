منظمة حقوقية: 219 حاملاً ومرضعاً وكبيرة بالسن بسجون تركيا منذ الانقلاب

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بينهن 92 سيدة حامل أو وضعن حملهن حديثاً و40 لديهن أطفال دون الستة أشهر

أفادت إحصاءات منظمة حقوقية تركية أن حملات الاعتقال ضد "حركة الخدمة" في البلاد كان من ضحاياها عشرات النساء الحوامل والأمهات المرضعات وكبار السن.

ونشرت منظمة التضامن مع الآخرين (Solidarity with Others)، ومقرها بلجيكا، الإحصاءات المتعلقة بأعداد النساء الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال رضع المعتقلات في تركيا خلال الفترة بين عامي 2016 و2021.

وأشارت الإحصاءات وفق صحيفة "زمان" التركية إلى أن عدد النساء الحوامل والأمهات المرضعات اللاتي تم اعتقالهن وحبسهن خلال الحملات الأمنية ضد حركة الخدمة في 56 مدينة تركية بلغ 219 سيدة.

وكان من بين السيدات المعتقلات 92 سيدة بين حوامل أو وضعن حملهن حديثاً و40 سيدة لديهن أطفال دون الستة أشهر، و87 سيدة لديهن أطفال دون الست سنوات.

وتتهم حكومة الرئيس رجب أردوغان "حركة الخدمة" بتدبير انقلاب عام 2019، بينما تنفي الحركة هذه التهمة، وتشكك المعارضة في الرواية الرسمية عن الانقلاب.منظمة حقوقية تركية