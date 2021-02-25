من مصر | انطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل بالمجان

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إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح
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الثلاثاء 02 مارس 2021 09:00 مساءً
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم
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الثلاثاء 02 مارس 2021 09:00 مساءً
وزير الطيران: مزايدة لبيع طائرات الشحن القديمة بـ3.2 مليون دولار
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الثلاثاء 02 مارس 2021 08:58 مساءً
شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لأول أسبوع من شهر مارس
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الثلاثاء 02 مارس 2021 08:58 مساءً
وفد من الصحة يزور بني سويف لمتابعة حملة شلل الأطفال
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الثلاثاء 02 مارس 2021 08:58 مساءً
الإمارات: أي تهديد للسعودية هو تهديد لأمننا واستقرارنا
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الثلاثاء 02 مارس 2021 08:58 مساءً
ضغوط على حاكم نيويورك لتقديم استقالته بسبب تهم بالتحرش الجنسي
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الثلاثاء 02 مارس 2021 08:58 مساءً
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا
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الثلاثاء 02 مارس 2021 08:43 مساءً
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي"
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الثلاثاء 02 مارس 2021 08:43 مساءً
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية
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الثلاثاء 02 مارس 2021 08:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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مصر
CBC Egypt
من مصر | انطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل بالمجان
مصر
CBC Egypt
الخميس 25 فبراير 2021 10:05 صباحاً
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