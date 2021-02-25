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الباحة.. 3356 جولة تغلق 42 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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الباحة.. 3356 جولة تغلق 42 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية الباحة.. 3356 جولة تغلق 42 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
الأمانة: نستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عبر الاتصال الموحد

الباحة.. 3356 جولة تغلق 42 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة منطقة الباحة 3356 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 42 منشأة تجارية، وتحرير 111 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الجولات الميدانية المكثفة مستمرة ومتواصلة، وذلك للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، مبيناً أن الأمانة وبلديات المنطقة تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.أمانة منطقة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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