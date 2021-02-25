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سفر "المتزوجين من غير السعوديين".. جسر الملك فهد يتفاعل موضحاً "الآلية الجديدة"

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يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر عند السفر لمجلس التعاون والدول العربية

سفر

قالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم عن الآلية الجديدة لسفر المواطنين والمواطنات؛ تزامناً مع صدور التوجيهات السامية من الجهات المختصة بالسماح للسعوديين والسعوديات المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنفذ مباشرة بعد تقديم المستندات المطلوبة.

وأوضحت المؤسسة أنه من الاشتراطات تقديم إثبات الزواج الرسمي للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وفي حالة عدم التمكن يمكن التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، وإرفاق كل المستندات المطلوبة.

ونوهت المؤسسة انه يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون والدول العربية و6 أشهر لباقي الدول.

يُذكر أنه وإنفاذاً للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، أعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس، عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطِع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت وجود الزوجة خارج المملكة، وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كل المستندات المطلوبة؛ وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.

المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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