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البرلمان الأسترالي يقر قانونا بشأن الأخبار الإلكترونية بعد معارك مع فيسبوك وجوجل

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البرلمان الأسترالي يقر قانونا بشأن الأخبار الإلكترونية بعد معارك مع فيسبوك وجوجل البرلمان الأسترالي يقر قانونا بشأن الأخبار الإلكترونية بعد معارك مع فيسبوك وجوجل

مصراوي Masrawy

08:21 ص الخميس 25 فبراير 2021

سيدني - (د ب أ):
أقر المشرعون الأستراليون قانونا هو "الأول في العالم" بشأن الأخبار الإلكترونية، يتطلب من شركتي فيسبوك وجوجل التفاوض مع الناشرين بشأن الدفع مقابل المحتوى الإخباري، حسبما ذكر وزير الخزانة جوش فرايدنبرج اليوم الخميس.

ووافق البرلمان بمجلسيه على مشروع قانون معدّل لوسائل الإعلام للامتثال لاتفاق تم إبرامه في وقت سابق من الأسبوع بين فيسبوك والحكومة.

وقال فرايدنبرج: "سيضمن القانون حصول شركات الإعلام الإخباري على أجر عادل مقابل محتواها، مما يساعد على استدامة صحافة المصلحة العامة في أستراليا".

ومنعت فيسبوك الأستراليين الأسبوع الماضي من مشاهدة ومشاركة المقالات على منصته، ردا على القواعد الجديدة التي تتطلب من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الدفع للوسائل الإخبارية مقابل محتواها.

وتقول فيسبوك إنه ليست هناك حاجة لوضع القواعد الجديدة، حيث يستفيد الناشرون من الترتيب الحالي، حيث يتلقى المستخدمون تدفقا ثابتا من المنشورات، بما في ذلك المقالات من مزودي الأخبار.

وذكرت فيسبوك في توضيح لموقفها بتلك المعركة أن هناك "سوء فهم أساسيا للعلاقة بين فيسبوك وناشري الأخبار".

وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أيضا إنها استثمرت 600 مليون دولار منذ 2018 لدعم صناعة الأخبار، وإنها تخطط لإنفاق مليار دولار إضافي على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضافت أنها تعمل على صفقات دفع مماثلة مع ناشرين كبار في الولايات المتحدة وبريطانيا.

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مصراوي Masrawy

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