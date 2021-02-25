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فيسبوك تمنع جيش ميانمار من استخدام منصتيها "بأثر فوري"

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فيسبوك تمنع جيش ميانمار من استخدام منصتيها "بأثر فوري" فيسبوك تمنع جيش ميانمار من استخدام منصتيها "بأثر فوري"

مصراوي Masrawy

08:20 ص الخميس 25 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):
أعلنت شركة فيسبوك الأربعاء منع جيش ميانمار من استخدام منصتيها للتواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستجرام) بأثر فوري عقب وقوع انقلاب واعتقال قادة البلاد المنتخبين، الأمر الذي أثار احتجاجات متواصلة في البلاد.

وقالت الشركة في بيان: "الأحداث منذ انقلاب أول (شباط) فبراير ، بما في ذلك العنف المميت، عجّلت بالحاجة إلى هذا الحظر. نعتقد أن مخاطر السماح لقوات تاتمادو (القوات المسلحة لميانمار) باستخدام فيسبوك وإنستجرام كبيرة للغاية".

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أن جيش ميانمار والكيانات الإعلامية والحكومية المملوكة للجيش، وكذلك الإعلانات المرتبطة بالجيش، ستُحظر من المنصتين.

وقالت فيسبوك إن حظر الجيش كان نتيجة تاريخه "من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بشكل استثنائي والمخاطر الواضحة للعنف العسكري في المستقبل" في البلاد بالإضافة إلى "انتهاكاته المتكررة" لمعايير المجتمع للمنصات ، ضمن بين أسباب أخرى.

واستولى قائد الجيش مين أونج هلاينج على السلطة في وقت سابق من هذا الشهر واعتقل الزعيمة الفعلية أون سان سو تشي والرئيس وين مينت.

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