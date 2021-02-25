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وفيات كورونا عالميًّا تتجاوز المليونين و500 ألف

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وفيات كورونا عالميًّا تتجاوز المليونين و500 ألف وفيات كورونا عالميًّا تتجاوز المليونين و500 ألف
الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر القائمة بأكبر عدد

وفيات كورونا عالميًّا تتجاوز المليونين و500 ألف

تخطى إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، عتبة المليونين و500 ألف، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بأكبر عدد من الوفيات.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس؛ بلغ إجمالي وفيات الفيروس حول العالم، مليونين و508 آلاف و913.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم في وفيات كورونا، بـ518 ألفًا و363 وفاة، تليها البرازيل بـ250 ألفًا و79، ثم المكسيك بـ182 ألفًا و815؛ وفق " اليوم".

وأظهرت بيانات الموقع أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 112 مليونًا و850 ألفًا و488.. في حين بلغ عدد المتعافين من كورونا 88 مليونًا و713 ألفًا و439. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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