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"طقس الخميس": غيوم وأمطار خفيفة وضباب ورياح سطحية وتدنٍّ في الرؤية على وسط وشرق المملكة

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"طقس الخميس": غيوم وأمطار خفيفة وضباب ورياح سطحية وتدنٍّ في الرؤية على وسط وشرق المملكة "طقس الخميس": غيوم وأمطار خفيفة وضباب ورياح سطحية وتدنٍّ في الرؤية على وسط وشرق المملكة
سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مُهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على وسط وشرق المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية التي قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، تمتد إلى منطقة نجران، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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