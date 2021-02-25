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مصراوي Masrawy

كتب - مينا غالي:

أعلنت قناة مصر الأولى، عودة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، وزير الإعلام السابق، إلى شاشة التليفزيون المصري، لتقديم برنامج "حديث العرب.. من مصر" على شاشة القناة الأولى.

وصورت درية شرف الدين البرومو الخاص بالبرنامج، وتحدثت خلاله عن الفكرة والمضمون الذي تقدمه.

وأعلنت درية في برومو البرنامج، أن "حديث العرب من مصر" هو برنامج جديد على شاشة التليفزيون المصري.. تناقش فيه الماضي بعيون مفتوحة على المستقبل.

وأكدت أن البرنامج سيكون همزة وصل بين العرب في التاريخ المشترك بينهم وبين مصر منذ سنوات.

وذكرت مصادر مطلعة، أن البرنامج ينطلق الشهر المقبل، ويتم حاليا تجهيز الديكورات الخاصة به وترتيب كافة تفاصيله النهائية.