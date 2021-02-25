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عودة درية شرف الدين لـ"الأولى" ببرنامج "حديث العرب من "

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عودة درية شرف الدين لـ"الأولى" ببرنامج "حديث العرب من مصر" عودة درية شرف الدين لـ"الأولى" ببرنامج "حديث العرب من "

مصراوي Masrawy

06:35 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتب - مينا غالي:

أعلنت قناة الأولى، عودة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، وزير الإعلام السابق، إلى شاشة التليفزيون المصري، لتقديم برنامج "حديث العرب.. من مصر" على شاشة القناة الأولى.

وصورت درية شرف الدين البرومو الخاص بالبرنامج، وتحدثت خلاله عن الفكرة والمضمون الذي تقدمه.

وأعلنت درية في برومو البرنامج، أن "حديث العرب من مصر" هو برنامج جديد على شاشة التليفزيون المصري.. تناقش فيه الماضي بعيون مفتوحة على المستقبل.

وأكدت أن البرنامج سيكون همزة وصل بين العرب في التاريخ المشترك بينهم وبين مصر منذ سنوات.

وذكرت مصادر مطلعة، أن البرنامج ينطلق الشهر المقبل، ويتم حاليا تجهيز الديكورات الخاصة به وترتيب كافة تفاصيله النهائية.

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