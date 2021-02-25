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حبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات زواج الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية

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حبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات زواج الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية حبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات زواج الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية

مصراوي Masrawy

06:00 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

ويتضمن القانون، عقوبات مشددة على زواج الأطفال الأقل من 18 عاما وذلك على النحو التالي:

- الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألفا لكل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الـ 18 من عمره وقت الزواج.

- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.

- الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصي أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.

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