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البيئة: حملة تفتيشية على مكامير الفحم بأجهور.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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البيئة: حملة تفتيشية على مكامير الفحم بأجهور.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين البيئة: حملة تفتيشية على مكامير الفحم بأجهور.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

مصراوي Masrawy

03:00 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

شن فريق التفتيش البيئي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة أجهور، وكذلك الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملة مكبرة على مكامير الفحم بمدينة أجهور.

وتم خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعدد من تلك المكامير، كما تبين من أعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وعدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدد من المخالفين وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.

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