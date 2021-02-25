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اكتشاف السلالة المتحورة لفيروس كورونا في ليبيا

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اكتشاف السلالة المتحورة لفيروس كورونا في ليبيا اكتشاف السلالة المتحورة لفيروس كورونا في ليبيا

مصراوي Masrawy

02:30 ص الخميس 25 فبراير 2021

طرابلس - (د ب أ):
أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اكتشاف حالات مصابة بالسلالة الجديدة المتحور لفيروس كورونا بعد إجراء تجارب معملية.

وقال المركز في بيان نشره صباح اليوم الخميس: "قام فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحوّر لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن".

وبحسب البيان، تبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحوّر، أي بنسبة 26% من إجمالي العينات.

وأضاف: "اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موجة وبائية واسعة الانتشار ووخيمة العواقب خاصة في ظلّ ما نشهده من تراخي وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية".

وأكد المركز ضرورة الاستمرار في تتبع ودراسة تطور الفيروس والحصول على الدعم اللازم للقيام بذلك، ووضع استراتيجيات المراقبة الجينية للفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب من أجل رصد ظهور السلالات وحماية الصحة العامة.

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