توعية ونظافة وإشغالات.. حملات مكثفة بنطاق أحياء محافظة الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة والإدارات المعنية كل بنطاقه بضرورة انتظام الأعمال اليومية واستمرار أعمال التطوير الجارية بمختلف القطاعات إلى جانب تكثيف الجهود الخاصة برفع آثار حالة التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة.

وشهدت مختلف القطاعات انتشاراً مكثفاً لفرق ومعدات شفط مياه الأمطار وطوارئ الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لسرعة التعامل ورفع آثار كميات الأمطار المتساقطة الثلاثاء والتأكد من عمل شبكات صرف مياه الأمطار بكامل طاقتها بالمحاور المرورية وبمطالع ومنازل الكباري والأنفاق ومراجعة مخرات السيول بصورة دورية.

وفي إطار المجهودات اليومية، نفذت أجهزة مركز ومدينة العياط أعمال التطهير الخاصة بترعة الإبراهيمية بنطاق قرية القطوري، كما يجري استكمال أعمال توصيل شبكة الصرف الصحي لمنطقة الجملة التابعة لقرية المتانيا وأعمال الرصف بشارع الجيش.

كما تمكنت حملات التفتيش والمتابعة من ضبط مخالفتين للبناء الأولى عبارة عن حوش للمقابر والثانية عبارة عن سور على مسافة ٢٠٠ م.

وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر تم ضبط حالتين الأولى لسور بالطوب الأحمر بقرية أبوغالب والأخرى سور بالبلوك الأبيض بالمنصورية حيث تم إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال حملة ليلية لإدارات الإعلانات والإشغالات بحي بولاق الدكرور تمت بها أعمال الإزالة للوحات إعلانية غير مرخصة بشوارع فيصل والمساكن وأحمد ماهر.

ونجحت جهود الحملات بحي الوراق في ضبط ٥ مخالفات عبارة عن سنتر للدروس الخصوصية ومخزن للجلود وأخر للأخشاب ومصنع للأقمشة وآخر لألعاب الأطفال لمزاولتهم الأنشطة دون ترخيص حيث تم غلق وتشميع المقار وتحرير المحاضر للمخالفين.

وانتهى حي العجوزة من إصلاح كسر بخط لمياه الشرب بشارع ترعة الزمر وتطهير وتسليك خط للصرف الصحي بشوارع السودان وجزيرة العرب وسوريا.

وتمكنت حملة مكبرة للتفتيش على رخص المحال بمركز ومدينة الواحات من ضبط 15 مخالفة للتعدي على نهر الطريق ومزاولة عمل بدون ترخيص حيث تم تطبيق الغرامات القانونية على مرتكبيها ومصادرة عدد من الكراسي والطاولات وإيداعها مخزن المدينة.

وبدأ حي العمرانية بتنفيذ أعمال القشط الخاصة بالأسفلت القديم بشارع خاتم المرسلين واستكمال إزالة الأرصفة المتهالكة تمهيدا لبدء أعمال توسعة وتطوير الشارع، والانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بتقاطع شارع الشوربجي مع فيصل كما قامت حملات الضبط بغلق محل تجاري بأحد المولات التجارية لضمه جزء من الفراغ السياحي بالمخالفة ولمزاولته النشاط بدون ترخيص من الحي.

ويستكمل مركز ومدينة البدرشين أعمال تطوير وتجميل كباري زويل وأبوصير وشوارع البربخ وآثار سقارة والحزب الوطني.

كما أجرى حي جنوب الجيزة أعمال الصيانة الدورية لكوبري الجيزة المعدني ونفق الهرم، واستمرار أعمال شفط مياه الأمطار وإزالة أثارها.

ولدعم الشباب والأنشطة الثقافية ورفع مستوى الوعي، انتظمت قوافل التوعية الخاصة بإدارة الأمومة والطفولة بحي الطالبية في أعمالها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وخط لا للإدمان لتوعية الشباب بشوارع الهرم والعريش بمخاطر الإدمان.

وفي السياق ذاته انطلق بحي الدقي مهرجان المشغولات اليدوية والأعمال الفنية والفنون الشعبية للمساهمة في التسويق لمنتجات الشباب وأصحاب الحرف من مواطني المحافظة.