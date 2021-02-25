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شرطة لوس أنجلوس: لا شبهة جنائية في حادث تايجر وودز

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شرطة لوس أنجلوس: لا شبهة جنائية في حادث تايجر وودز شرطة لوس أنجلوس: لا شبهة جنائية في حادث تايجر وودز

مصراوي Masrawy

02:14 ص الخميس 25 فبراير 2021

لوس أنجلوس - (د ب أ):
ذكرت شرطة لوس أنجلوس أن الحادث الذي تعرض له نجم الجولف الأمريكي تايجر وودز، كان عاديا ولا توجد شبهة جنائية ، مضيفة أنه لن يتم توجيه اتهامات لأحد.

وقال أليكس فيلانويفا ، قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، في تعليقات بثت على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء "لا نفكر في أي اتهامات من أي نوع في هذا الحادث".

وأضاف: "هذا يظل حادثا.. حادث وليس جريمة".

واستعاد نجم الجولف وعيه وبدأ الاستجابة والتعافي بعد عمليات جراحية متعددة خضع لها في الساق، إثر تعرضه لحادث مروري.

وتعرض تايجر وودز /45 عاما/ لحادث مروري بسيارته بالقرب من رانتشو بالوس فيرديس، إحدى مدن مقاطعة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، حسب ما ذكرته الشرطة المحلية التي أوضحت أن السيارة "تعرضت لأضرار بالغة".

وقال أنيش ماهاجان كبير المسؤولين بمركز "هاربور-يو.سي.إل.إيه" الطبي، إن تايجر وودز أصيب بعدة كسور في الجزء السفلي من الساق اليمنى، وجرى تثبيت قضيب في عظام الساق ومسامير في الكاحل خلال العملية الجراحية.

وأضاف ماهاجان :"إصابات العضلات والأنسجة الرخوة في الساق تطلبت الإزالة الجراحية لغطاء العضلات لتخفيف الضغط الناجم عن التورم".

وجاءت أخر منافسة خاضها وودز في ديسمبر الماضي وخضع بعدها لجراحة لعلاج في الظهر كانت خامس جراحة في الظهر يخضع لها بشكل عام.

وقال وودز لشبكة "سي بي إس" التليفزيونية يوم الأحد الماضي إنه غير واثق من إمكانية مشاركته في البطولة الكبرى الأولى للموسم ، بطولة الأساتذة في أوجوستا ناشيونال في 8 أبريل.

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