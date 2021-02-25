"موديرنا" تستهدف إنتاج 1.4 مليار جرعة لقاح لكورونا بحلول 2022

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ)

قالت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، أمس الأربعاء، إنها تعتزم زيادة إنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وستزيد الشركة من قدرتها في محاولة لإنتاج حوالي 1.4 مليار جرعة من اللقاح بحلول عام 2022، وتعمل على إنتاج ما يصل إلى مليار جرعة هذا العام.

وقال ستيفاني بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، في بيان: "نعتقد من خلال مناقشاتنا مع الحكومات في جميع أنحاء العالم أنه سيستمر الطلب الكبير على لقاحنا المضاد لكورونا، وملتزمون الآن بزيادة قدرتنا التصنيعية ماديا".

وتخطى العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ 500 ألف وفاة يوم الاثنين، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، وأصيب أكثر من 28 مليون شخص في البلاد بالفيروس حتى الآن.

وتهدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تطعيم ما لا يقل عن 100 مليون شخص في أول 100 يوم لها في السلطة.

وشحنت موديرنا حاليًا حوالي 60 مليون جرعة من اللقاح على مستوى العالم، منها نحو 55 مليون جرعة ذهبت لحكومة الولايات المتحدة.