‏بايدن: سنجري مراجعة طويلة الأمد لـ6 قطاعات اقتصادية

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مصراوي Masrawy

وكالات

وقع ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا بشأن الاقتصاد، حسبما ذكرت "الحرة".

وأكد بايدن أنه‏‎ ‏لا يجب أن يواجه الشعب الأمريكي نقصًا في الخدمات، مضيفًا أن إدارته ستجري مراجعة طويلة الأمد لـ6 قطاعات اقتصادية.

وقال بايدن أن بلاده ‏ستكون في الموقف الأفضل في المنافسة عالميًا، وأنه يجب منع الأزمات في سلسلة الإمدادات.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن يهدف لإجراء مراجعة لتحديد المنتجات التي يستخدمها الأمريكيون في حياتهم اليومية أو التي تعتبر ضرورية للحفاظ على سلامة البلاد، ومعرفة مقدار هذا العرض الذي يعتمد على أماكن مثل الصين.