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‏بايدن: سأتحدث إلى العاهل السعودي قريبًا

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‏بايدن: سأتحدث إلى العاهل السعودي قريبًا ‏بايدن: سأتحدث إلى العاهل السعودي قريبًا

مصراوي Masrawy

12:30 ص الخميس 25 فبراير 2021

وكالات

قال ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء، إنه اطلع على تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسبما ذكرت "الحرة".

وأكد بايدن أنه سيتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قريبًا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أكد أن هناك استعدادًا لتسليم التقرير الخاص بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الكونجرس، حسبما ذكرت "سي إن إن" عربية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أعلنت في وقت سابق من الأربعاء، أن تقريرًا أمريكيًا رفعت عنه السرية عن مقتل خاشقجي، الذي قُتل في إسطنبول في أكتوبر 2018، جاهز للإفراج عنه وسيصدر قريبًا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

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