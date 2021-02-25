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"بلدية بارق" تواصل تجميل الجزر الوسطية بالأحجار الطبيعية

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أزالت 450 طن مخلفات وتواصل معالجة التشوهات البصرية

واصلت بلدية محافظة بارق جهودها في معالجة التشوهات البصرية في المحافظة والمراكز التابعة وتعمل على محاور متنوعة منها تجميل الجزر الوسطية في الطرق الرئيسة بالأحجار الطبيعية من طبيعة المنطقة.

وتأتي هذه الجهود بتوجيه ومتابعة ميدانية من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، حيث عملت إدارة الخدمات على تجميل الجزيرة السطحية بطريق الملك عبدالله في منطقة الشرف، وعلى تجميل الجزيرة الوسطية في طريق مخطط خبت آل حجري، وكذلك طريق مطل جبال.

ومن جانب آخر، كثفت البلدية أعمال نظافة الأحياء وإزالة مخلفات المباني وإزالة النفايات، وقد أزالت معدات البلدية أكثر من ٤٥٠ طنًا خلال الأسبوع الماضي وستتواصل أعمال معالجة التشوهات البصرية، حيث إن الأمر يحظى باهتمام بالغ من أمير المنطقة، ومتابعة من أمين منطقة عسير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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