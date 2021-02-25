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متحدث : فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا الأحد المقبل

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متحدث الحكومة: فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا الأحد المقبل متحدث : فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

12:20 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع بمصر مطمئن بخصوص كورونا، وهناك ثبات نسبي في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف سعد، في تصريحات تليفزيونية له: "الموجودين في من جنسيات أخرى سيكون لهم حق التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا".

وأوضح أن الدولة ستقوم بتطعيم غير المصريين بلقاح كورونا، وأن القادرين هم من سيدفعون ثمن اللقاح، مشيراً إلى أن المواطنين فوق سن الـ 40 يحق لهم التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا.

ولفت إلى أنه لا يوجد ضغط على مستشفيات الحجز الصحي لكورونا، وأن هناك انخفاضا في نسبة الإشغال للمصابين بكورونا في الرعاية المركزة إلى 48%.

وأشار إلى أن النظام المميكن هو الذي يحدد أولوية الحصول على لقاح .

وأكد المستشار نادر سعد، أن الدولة قاربت من الانتهاء من تطعيم الأطباء بلقاحات كورونا، لافتا إلى أنه بداية من يوم الأحد المقبل سيتم فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وأوضح نادر سعد: النظام المميكن يطلب خلال التسجيل أي تقارير مستحدثة تثبت إصابة الشخص بالأمراض المزمنة عبر صفحة التسجيل، داعيا أصحاب الأمراض المزمنة إلى دعم تسجيلهم بتلك الأوراق التي تثبت ذلك مثل قرار على نفقة الدولة «مسموح بعمل تحميل 3 قرارات على حد أقصى» يحدد أولوية الحصول على لقاح كورونا.

وحول توقيت بدء تطعيم لقاحات كورونا، قال نادر سعد إن ذلك مرتبط بوصول 8.6 مليون من لقاحات كورونا تعاقدت عليها مصر مع التحالف الدولي للقاحات، مضيفا أنه من المقرر أن تصل أولى الشحنات اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.

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