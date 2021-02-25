أخبار عاجلة

دراسة إيطالية: انخفاض فعالية لقاح "فايزر" لدى الأشخاص المصابين بالسمنة -
الولايات المتحدة تتوعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس -
بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء -
واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار -
9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الجيزة: ضبط 9 أطنان مصنعات دواجن وكبدة ولحوم مجمدة غير صالحة بالحوامدية والوراق

Print
الجيزة: ضبط 9 أطنان مصنعات دواجن وكبدة ولحوم مجمدة غير صالحة بالحوامدية والوراق الجيزة: ضبط 9 أطنان مصنعات دواجن وكبدة ولحوم مجمدة غير صالحة بالحوامدية والوراق

مصراوي Masrawy

11:37 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط 9 أطنان مصنعات دواجن متنوعة ما بين شيش وبانية وشاورما دواجن وكبدة ولحوم مجمدة وفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات تابعة لمجازر دواجن وثلاجات حفظ لحوم قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بمناطق الحوامدية والوراق.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنَّ الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانبه، أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنَّه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مشيرا انه تم ضبط 4.2 طن كبدة مستوردة ولحوم مجمدة فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي لدى ثلاجة حفظ لحوم بناحية الحوامدية إلى جانب ضبط 125 كجم مقطعات دواجن فاسدة بداخل تروسيكل بدون لوحات معدنية بالوراق وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية